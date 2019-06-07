подписаться на рассылку
26.45 26.85
29.45 30.25
˟
07 июня 2019, пятница, 20:31 49
Верховная Рада и партии 2019-06-07T20:33:05+03:00
Українські Новини
Рада отсрочила штрафы в полмиллиона гривен за хранение и производство топлива без лицензии

Рада отсрочила штрафы в полмиллиона гривен за хранение и производство топлива без лицензии

Топливо. Фото: from-ua
Топливо. Фото: from-ua

Верховная Рада отсрочила введение штрафов за хранение и производство топлива без лицензии до 31 декабря.

За принятие проекта постановления №10359 проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 1 июля субъекты хозяйствования должны были получить лицензию на право хранения и производства топлива.

Предполагалось, что после этой даты объектам хозяйствования, которые не получили лицензию, грозил штраф в размере 500 тыс. гривен.

Однако председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, выступая в парламенте, сообщила, что штрафы будут накладываться не с 1 июля, а с 31 декабря.

"В ходе подготовки к практической реализации этого законопроекта оказалось, что большое количество субъектов хозяйствования, особенно предприятия агропромышленного комплекса, горнодобывающие, автотранспортные предприятия не имеют некоторых из необходимых документов для того, чтобы получить лицензию на право хранения горючего, поэтому необходимо дать еще 7 месяцев для подготовки для получения документов, для получения лицензий", - сказала Южанина.

В течении этого времени субъекты хозяйствования смогут получить необходимые документы для получения лицензии.

С 1 июля 2019 года закон №481 "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" также будет касаться госрегулирования производства и оборота топлива.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" считает необходимым внедрение реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов для возмещения доли экспортируемых из России нефтепродуктов.

Также Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) выступила за отмену переноса внедрения реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2021 года.

Тем временем российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину.

Больше новостей о: Топливо Штрафы Лицензия Производство Хранение

Архив
Новости
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы 21:18
Авария самолета в Киеве. Фото: ГосЧС
В Киеве самолет упал в озеро в Святошинском районе 21:14
Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно 20:32
Рада отсрочила штрафы в полмиллиона гривен за хранение и производство топлива без лицензии 20:31
Болельщики сборной Украины перед матчем во Львове. Фото: zаxid.net
Фото дня: во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели красочный марш 20:23
больше новостей
Внезапные грозы после мощной жары: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
"Пропало все!" - сегодня исполняется 10 лет знаменитому выражению Тимошенко 07:00
Внутренняя безопасность Шкурата требовала с каждой таможни по 50-100 тысяч долларов ежемесячно, - советник руководителя ГФС 08:45
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
После ухода от Ляшко Мосийчук хочет запретить гей-парад в Киеве 11:25
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Из-за заявлений Кучмы и Зеленского ГПУ открыла три дела 17:51
Хватит кокетничать в вышиванках: Кива рассказал, почему пошел по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" 23:15
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok