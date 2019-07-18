Новообраний Європарламент закликав Росію звільнити 24 полонених моряків та інших українських заарештованих

Новообраний Європарламент закликає Росію беззастережно звільнити 24 полонених моряків та інших українських заарештованих.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європарламенту, передають Українські Новини.

"Депутати закликають російську владу беззастережно звільнити всіх незаконно і безпідставно затриманих громадян України без подальших затримок, як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Це включає кримських татар, нещодавно затриманих мирних демонстрантів на Червоній площі 10 липня 2019 року, громадян України, затриманих за політично-вмотивованими звинуваченнями, і 24 членів екіпажу українських військових кораблів, які були захоплені у Керченській протоці російськими збройними силами 25 листопада минулого року", - написано в ньому.

Резолюцію підтримали 458 голосів проти 80 при 89 утрималися.

Європарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Європарламент також вимагає, щоб влада негайно припинили всі форми переслідування стосовно всіх активістів-екологів, включаючи Олександру Корольову, правозахисників, і дозволили їм виконувати свою законну роботу без будь-якого втручання.

За даними на сайті відомства 23-26 травня 200 тис. виборців у 28 країнах Європейського Союзу обрали нових членів Європарламенту.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 українських полонених моряків до 24 жовтня.

27 травня Міністерство закордонних справ заявило, що розраховує, що новообраний Європарламент буде сприяти Україні в протистоянні агресії Росії.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.