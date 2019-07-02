Перше засідання нового складу Європарламенту пройшло в Страсбурзі

У Страсбурзі, Франція, відкрилося установче засідання нового скликання Європарламенту, вибори якого відбулися 26 травня. Про це повідомляє Deutsche Welle.\r\nПісля вступної промови чинного спікера Антоніо Таяні фракції почали консультації щодо кадидатур на посаду голови Європарламенту. Голосування з цього питання призначено на середу, 3 липня.\r\nЗазначається, що голосування не залежить від результатів саміту ЄС щодо поділу посад в інституціях блоку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.\r\nТакож на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.\r\nЄвропарламент оновив склад: реакція України.\r\nДепутати від правопопулістських партій об'єдналися в нову силу в Європарламенті.