Перше засідання нового складу Європарламенту пройшло в Страсбурзі

У Страсбурзі, Франція, відкрилося установче засідання нового скликання Європарламенту, вибори якого відбулися 26 травня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після вступної промови чинного спікера Антоніо Таяні фракції почали консультації щодо кадидатур на посаду голови Європарламенту. Голосування з цього питання призначено на середу, 3 липня.

Зазначається, що голосування не залежить від результатів саміту ЄС щодо поділу посад в інституціях блоку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.

Також на виборах до Європарламенту у великій Британії лідирувала партія прихильників Вrexit.

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