Зеленський упевнений, що новий Кабмін звільнить голову "Укртрансбезопеки"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що новий Кабінет Міністрів звільнить відстороненого голову Державної служби з безпеки на транспорті "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка.

Про це він сказав в Миколаєві, де також відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися, передають Українські Новини.

"Буде новий Кабінет Міністрів і ця людина буде звільнена", - сказав Президент.

Він зазначив, що спілкувався з приводу звільнення Ноняка з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який повідомив йому, що не може цього зробити через якихось перешкод.

Зеленський додав, що якщо буде сформована більшість з депутатів партії "Слуга народу", то буде внесена кандидатура прем'єра від партії і новий Кабмін звільнить Ноняка негайно.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва у середу, 17 липня, поспілкувався на підвищених тонах з директором аеропорту Федором Барної.

Раніше Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі. Після чого Годунок назвав Владимиоа Зеленського "неадекватним".