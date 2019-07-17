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17 липня 2019, середа, 18:19 12
Президент 2019-07-17T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський упевнений, що новий Кабмін звільнить голову "Укртрансбезопеки"

Зеленський упевнений, що новий Кабмін звільнить голову "Укртрансбезопеки"

Ноняк Михайло. Фото: facebook.com/mihaylo.nonyak.
Ноняк Михайло. Фото: facebook.com/mihaylo.nonyak.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що новий Кабінет Міністрів звільнить відстороненого голову Державної служби з безпеки на транспорті "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка.

Про це він сказав в Миколаєві, де також відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися, передають Українські Новини.

"Буде новий Кабінет Міністрів і ця людина буде звільнена", - сказав Президент.

Він зазначив, що спілкувався з приводу звільнення Ноняка з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який повідомив йому, що не може цього зробити через якихось перешкод.

Зеленський додав, що якщо буде сформована більшість з депутатів партії "Слуга народу", то буде внесена кандидатура прем'єра від партії і новий Кабмін звільнить Ноняка негайно.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва у середу, 17 липня, поспілкувався на підвищених тонах з директором аеропорту Федором Барної.

Раніше Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі. Після чого Годунок назвав Владимиоа Зеленського "неадекватним".

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