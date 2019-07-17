Суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків

Лефортовський районний суд Москви (Росія) продовжив арешт 24 українських полонених моряків до 24 жовтня.

Про це написав у Facebook адвокат моряків Микола Полозов, передають Українські Новини.

Суд розглядав клопотання про продовження арешту по черзі для 4 груп полонених моряків.

За клопотанням прокурора засідання пройшло у закритому режимі.

Суд відмовився долучити до справи наказ Міжнародного трибуналу з морського права про необхідність невідкладно звільнити моряків.

У свою чергу Міністерство закордонних справ засуджує продовження арешту українських полонених моряків.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного утримання за ґратами до 24 жовтня 2019 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018", - написано в повідомленні міністерства.

Відомство зазначає, що утримання під вартою 24 українських військовослужбовців і 3 військово-морських суден є грубим і тривалим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як суди, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського праву і звичайного міжнародного права.

"Невиконання обов'язку Росією щодо негайного звільнення суден і військовослужбовців є порушенням цього наказу та Конвенції ООН з морського права. Сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушенням Росією міжнародного права і ще більше загострює суперечка між Росією і Україною", - підкреслює МЗС.

Міністерство висловлює подяку своїм міжнародним партнерам за їх солідарність з Україною в її боротьбі за звільнення військовослужбовців та військово-морських судів.

Як повідомляли Українські Новини, ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.

14 червня Зеленський висловив впевненість у правильності кроків своєї команди для повернення українських моряків з російського полону і запевнив, що "контролює ситуацію".