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17 липня 2019, середа, 14:47 18
Життя 2019-07-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
У четвер в Україні місцями буде від +5 вночі до + 30 вдень

У четвер в Україні місцями буде від +5 вночі до + 30 вдень

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

18 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Дніпропетровській області +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

17 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Нагадаємо, літня спека повернеться в Україну до кінця тижня.

Також синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

14 липня потужна злива, який перетворив вулиці Києва в річки став рекордним.

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