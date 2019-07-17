У четвер в Україні місцями буде від +5 вночі до + 30 вдень

18 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Дніпропетровській області +25...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n17 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nНагадаємо, літня спека повернеться в Україну до кінця тижня.\r\nТакож синоптики спрогнозували погоду на три місяці.\r\n14 липня потужна злива, який перетворив вулиці Києва в річки став рекордним.