Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій

Показник середньої заробітної плати за травень поточного року становить 9,082 гривні в той час, як з 1 липня в Україні підвищили пенсії для двох категорій громадян.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за травень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні.

Згідно йому, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 9,082 гривні.

Фото: ПФУ/Facebook

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У березні-травні акціонерне товариство "Укрпошта" виплатило 4,8 млрд гривень монетизованих субсидій пенсіонерам на оплату комунальних послуг. Крім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях.

Тим часом "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу.