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08 июля 2019, понедельник, 12:12 2516
Экономика 2019-07-08T14:15:02+03:00
Українські Новини
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной

Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной

Коммуналка. Платежи. Субсидии.
Коммуналка. Платежи. Субсидии.

В марте-мае акционерное общество "Укрпочта" выплатило 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий пенсионерам на оплату коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.

"Укрпочта" в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения", - говорится в нем.

Отмечается, что субсидии были выплачены более 1 млн пенсионеров.

Кроме того, средняя сумма выплаченных субсидий в марте-мае составляла около 1 500 гривен, максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9 273 гривны, в апреле - 11 062 гривны, в мае - 9 326 гривен.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн гривен для почти 117 тыс. пенсионеров, Харьковской области - более 392,1 млн гривен для более 85 тыс. пенсионеров, Львовской - более 296,6 тыс. гривен для более 66 тыс. пенсионеров.

Как сообщали Українські Новини, Мининфраструктуры обязали восстановить почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Также директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.

С 1 января государство начало монетизацию субсидий.

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