Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной

В марте-мае акционерное общество "Укрпочта" выплатило 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий пенсионерам на оплату коммунальных услуг.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.\r\n"Укрпочта" в марте, апреле и мае выплатила 4,8 млрд гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что субсидии были выплачены более 1 млн пенсионеров.\r\nКроме того, средняя сумма выплаченных субсидий в марте-мае составляла около 1 500 гривен, максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9 273 гривны, в апреле - 11 062 гривны, в мае - 9 326 гривен.\r\nНаибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн гривен для почти 117 тыс. пенсионеров, Харьковской области - более 392,1 млн гривен для более 85 тыс. пенсионеров, Львовской - более 296,6 тыс. гривен для более 66 тыс. пенсионеров.\r\nКак сообщали Українські Новини, Мининфраструктуры обязали восстановить почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей.\r\nТакже директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.\r\nС 1 января государство начало монетизацию субсидий.