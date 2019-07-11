"Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу

Акционерное общество "Укрпочта" снова заявляет о необходимости увеличения тарифа на доставку пенсий и отказывается доставлять пенсии по текущему тарифу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины, о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу", - написал он в своем обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенку и руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

По словам Смелянского, у правительства на данный момент есть 2 пути выхода из ситуации: или утвердить новые тарифы на доставку пенсий, или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.

"Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий", - подчеркнул он.

Смелянский также напомнил, что "Укрпочта" обращалась к правительству с просьбой поддержать законопроект о предоставлении национальному почтовому оператору ограниченного круга банковских услуг.

"Принятие этого проекта закона позволило бы в течение 4-5 лет снизить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля и одновременно сделать так, чтобы Украина не была на уровне Танзании по доступу к финансовым услугам, где 37% украинцев не имеют базового банковского счета. К сожалению, почтовых реформаторов здесь снова постигла неудача, потому что законопроект №6601 получил отрицательное заключение Вашего правительства", - прокомментировал гендиректор.

Он подчеркнул, что у действующего правительства есть время до 1 сентября, чтобы урегулировать проблемный вопрос.

"Не надо закулисных договоренностей, многочисленных безрезультатных совещаний (мы уже имеем год опыта, как можно заговорить тему) и подкладывания свинки следующему правительству. Не надо популистских высказываний относительно уровня наших зарплат относительно почтальонов, мы их более чем оправдываем, а почтальоны поэтому и не получали в предыдущие периоды достойную заработную плату, что их труд по доставке пенсий не ценился и не оплачивался государством. Не надо рассказывать о сложностях бюджета Пенсионного фонда, поскольку несмотря на все это вы находили средства на ряд других социально важных вопросов - и на детей, и на расходы Пенсионного фонда, и на дороги и даже на кино и стартапы. И только почему-то на 4 млн пенсионеров и 70 тыс. почтальонов их всегда не хватало", - отметил Смелянский.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий в 2019 году после выделения компании 500 млн гривен на покрытие убытков.

Суд обязал "Укрпочту" открыть закрытые отделения в селах с численостью населения 2 тыс. человек.