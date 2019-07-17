Бойовики ховають особовий склад і озброєння у цивільних об'єктах на Донбасі

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що бойовики порушують домовленості про розведення військ і ховають особовий склад та озброєння в об'єктах цивільної інфраструктури на Донбасі.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"За інформацією ГУР Міноборони, командування російських окупаційних військ з метою приховування порушення домовленостей, які стосуються відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, використовують об'єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення і сховища для розміщення самохідних артилерійських установок, складів артилерійських боєприпасів, в тому числі і до ПМ РСЗВ "Град", - повідомив він.

Крім того, бойовики розміщують особовий склад у занедбаних адміністративних будівлях, школах і дитячих садах.

Нагадаємо, в Міноборони не раз відзначали нарощування Росія свої війська біля кордонів України.

9 червня в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше не раз зривали бойовики.

4 липня в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.