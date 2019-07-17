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17 липня 2019, середа, 15:46 577 Доповнено
Силові структури 2019-07-17T15:51:42+03:00
Українські Новини
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук"

СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук"

ЗРК
ЗРК "Бук". Фото: arms-expo.ru

Служба безпеки України встановила і затримала колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого було збито літак Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков , передають Українські Новини.

Він продемонстрував відео, зняте на телефон, на якому видно, як по Донецьку на автотягаче везуть ЗРК "Бук".

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося це особа, яка нічого не підозрювала, що ми про нього знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - повідомив Маяків.

Заступник Начальника Головного слідчого управління зазначив, що досліджується ступінь причетності 150 осіб до даного злочину.

Він підкреслив, що бойовики ДНР, причетні до транспортування ЗРК "Бук", будуть засуджені в Україні за тероризм.

(новина доповнена подробицями)

Керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні "Бука" .

Він засуджений українським судом у 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що затриманий українськими спецслужбами колишній командир протиповітряної оборони (ППО) Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Сьогодні виповнюється 5 років з дня катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines.

В кінці червня Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника ППО-бригади ДНР Цемаха і засекретила його справа.

В 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Більше новин про: СБУ Malaysia Airlines MH17 Бойовики на Донбасі СБУ встановила і затримала водія автотягача що перевозив ЗРК "Бук" для збиття літака Malaysia Airlines на Донбасі ЗРК "Бук"

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