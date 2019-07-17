Служба безопасности Украины засекретила уголовное производство в отношении бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.\r\nОб этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.\r\nРанее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня об избрании меры пресечения Цемаху.\r\nСБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий.\r\nТакже спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли его медосмотр.\r\n"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголвоного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования на данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.\r\n\r\nКроме того, СБУ не ответила, проверяется ли Цемах на причастность к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в конце июня Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.\r\nУкраинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.\r\nСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области.\r\nПогибли 298 человек.