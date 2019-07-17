Служба безопасности Украины засекретила уголовное производство в отношении бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Ранее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня об избрании меры пресечения Цемаху.

СБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий.

Также спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли его медосмотр.

"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголвоного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования на данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.

Кроме того, СБУ не ответила, проверяется ли Цемах на причастность к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июня Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.

Украинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области.

Погибли 298 человек.