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17 липня 2019, середа, 13:37 27
Силові структури 2019-07-17T17:00:06+03:00
Українські Новини
ДБР буде допитувати суддів КС у справі Шевчука

ДБР буде допитувати суддів КС у справі Шевчука

Станіслав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook
Станіслав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook

Держбюро розслідувань має намір допитати суддів Конституційного суду у справі стосовно колишнього голови КС Станіслава Шевчука, на якого ДБР відкрило справу.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Звичайно, вони будуть викликатися", - сказав він.

За його словами, членів КС необхідно допитати для встановлення ряду обставин по справі.

Як повідомляли Українські Новини, в КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.

Також екс-глава КС Шевчук пояснив призначення одіозних радників. Крім того, Шевчук оскаржив своє звільнення.

Раніше Конституційний суд висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом".

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

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