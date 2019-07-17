ДБР буде допитувати суддів КС у справі Шевчука

Держбюро розслідувань має намір допитати суддів Конституційного суду у справі стосовно колишнього голови КС Станіслава Шевчука, на якого ДБР відкрило справу.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Звичайно, вони будуть викликатися", - сказав він.

За його словами, членів КС необхідно допитати для встановлення ряду обставин по справі.

Як повідомляли Українські Новини, в КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.

Також екс-глава КС Шевчук пояснив призначення одіозних радників. Крім того, Шевчук оскаржив своє звільнення.

Раніше Конституційний суд висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом".

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.