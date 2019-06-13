ГБР открыло дело на экс-главу КС Шевчука

Государственное бюро расследования открыло уголовное производство по факту возможных злоупотребления бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады о возможном незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи.

Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.