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13 июня 2019, четверг, 13:42 80
Судебная власть 2019-06-13T13:43:04+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело на экс-главу КС Шевчука

ГБР открыло дело на экс-главу КС Шевчука

Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Государственное бюро расследования открыло уголовное производство по факту возможных злоупотребления бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады о возможном незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи.

Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Больше новостей о: Уголовное дело Злоупотребления ГБР Станислав Шевчук злоупотребление властью

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