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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 12:15 1671
Политика 2019-05-22T11:45:10+03:00
Українські Новини
Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение

Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение

Шевчук. Фото: пресс-служба суда
Шевчук. Фото: пресс-служба суда

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передают Українськi Новини.

В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.

"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.

По словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

Федур считает это дело чрезвычайно простым.

"В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.

Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

По его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.

Федур считает, что глава КС уволен в результате внутренних интриг среди судей.

Как сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.

Ранее Конституционный Суд избрал нового главу.

Тем временем, во вторник КС выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.

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