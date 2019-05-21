Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.\r\nОб этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передают Українськi Новини.\r\nВ 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.\r\n"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.\r\nПо словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.\r\nФедур считает это дело чрезвычайно простым.\r\n"В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.\r\nАдвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.\r\nПо его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.\r\nФедур считает, что глава КС уволен в результате внутренних интриг среди судей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.\r\nРанее Конституционный Суд избрал нового главу.\r\nТем временем, во вторник КС выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.