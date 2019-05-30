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30 мая 2019, четверг, 12:01 2052
Судебная власть 2019-05-30T12:01:39+03:00
Українські Новини
Экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников

Экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук объясняет давним знакомством назначение своим советником экс-главы Службы внешней разведки Олега Синянского.

Об этом Шевчук сообщил в интервью Українським Новинам.

Он отрицает связь Синянского с экс-главой Администрации Президента Виктором Медведчуком.

"Эти все вопросы надуманы. Нет ни одного доказательства или уголовного дела против этого человека. Он основатель Службы внешней разведки, я его знаю еще по Харькову, давно знакомы. Он был моим штатным советником, проходил все необходимые проверки, и я не могу понять, в чем тут проблема, если человек не фигурирует ни в каких уголовных делах? Он профессионал, знает 5 языков. Он мне помогал не как судье, а как председателю суда, у которого есть не только сугубо юридические вопросы как у судьи, а и другие функции", - отметил экс-глава КС.

Он также называет законным назначение советником бывшего заместителя министра агрополитики Михаила Чужмыря.

"Нас познакомил мой советник по юридическим вопросам с серьезным управленческим опытом Дмитрий Лабоженко, кандидат юридических наук, с которым я вместе учился в Харькове", - рассказал Шевчук.

По его словам, советники не имели доступа к внутренним документам КС и помогали исключительно советами по управленческой деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности судьи.

Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

Больше новостей о: Конституционный суд Служба внешней разведки Станислав Шевчук

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