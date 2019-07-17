"Газпром" різко збільшив транзит газу до ЄС через Україну

Компанія "Газпром" (Росія) на 25% збільшила обсяг транзиту природного газу через територію України в той час, як "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" запасний варіант продовження транзиту газу

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську газотранспортну систему (ГТС) - на 25%, або на 60 млн куб. м/доба", - сказано в ньому.

Зазначається, що станом на ранок 17 липня заявка на транзит у прикордонній газовимірювальної станції (ГВС) Ужгород становить 300,2 млн куб. м газу/доба, таким чином словацький напрямок навантажити на 99%.

"Існуючі вільні потужності ГТС України дозволять перекачувати до країн Європи обсяги газу, еквівалентні максимальної можливості "Північного потоку-2" й умовного "Північного потоку-3" разом узятими", - підсумували в "Укртрансгазі".

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори щодо газу з Росією.

В "Газпромі" заявили, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

Тим часом "Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж.