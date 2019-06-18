"Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает компании "Газпром" (Россия) в качестве запасного варианта контракт на "своп" газа вместо транзита.

Об этом написал исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Запасной вариант у нас есть, поскольку мы не хотим, чтобы нас обвинили в том, что мы занимаем неконструктивную позицию, требуя того, что сами не можем выполнить. Мы не хотим давать такое легкое оправдание окончанию строительства "Северного потока-2" и отсутствию транзита через Украину. Если "Газпром" никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то "Нефтегаз" готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нефтегазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", - написал он.

По словам Витренко, "Газпром" будет передавать НАКу определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе "Украина - Россия", а НАК будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе "Украина - ЕС".

При этом, по его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), которые потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах.

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", - отметил Витренко.

При этом он добавил, что контракт на "своп" газа будет заключен по тому же шведскому праву и по арбитражу в Швеции (как в текущем контракте), маржа (плата за транзит) будет определена сторонами.

В свою очередь "Нефтегаз" будет сам заключать контракт с отделенным оператором ГТС, который будет регулироваться в Украине.

Кроме того, Витренко добавил, что "Нефтегаз" устраивает предложение ЕС по поводу заключения транзитного контракта на 10 лет, по условиям которого через украинскую ГТС в Европу будет транспортироваться около 60 млрд куб. м газа/год.

Также он отметил, что Украина готова транспортировать 90 млрд куб. м газа/год, то есть будет 30 млрд куб. м газа для дополнительных объемов транзита газа для "Газпрома" и для других компаний.

"Такой контракт является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., и поэтому у "Газпрома" нет обоснованных оснований отказываться от его подписания", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова к переговорам по транзиту газа в сентябре.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.