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18 июня 2019, вторник, 17:15 51
Экономика 2019-06-18T17:16:41+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа

"Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа

Газ для населения (иллюстрация).
Газ для населения (иллюстрация).

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает компании "Газпром" (Россия) в качестве запасного варианта контракт на "своп" газа вместо транзита.

Об этом написал исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Запасной вариант у нас есть, поскольку мы не хотим, чтобы нас обвинили в том, что мы занимаем неконструктивную позицию, требуя того, что сами не можем выполнить. Мы не хотим давать такое легкое оправдание окончанию строительства "Северного потока-2" и отсутствию транзита через Украину. Если "Газпром" никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то "Нефтегаз" готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нефтегазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", - написал он.

По словам Витренко, "Газпром" будет передавать НАКу определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе "Украина - Россия", а НАК будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе "Украина - ЕС".

При этом, по его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), которые потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах.

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", - отметил Витренко.

При этом он добавил, что контракт на "своп" газа будет заключен по тому же шведскому праву и по арбитражу в Швеции (как в текущем контракте), маржа (плата за транзит) будет определена сторонами.

В свою очередь "Нефтегаз" будет сам заключать контракт с отделенным оператором ГТС, который будет регулироваться в Украине.

Кроме того, Витренко добавил, что "Нефтегаз" устраивает предложение ЕС по поводу заключения транзитного контракта на 10 лет, по условиям которого через украинскую ГТС в Европу будет транспортироваться около 60 млрд куб. м газа/год.

Также он отметил, что Украина готова транспортировать 90 млрд куб. м газа/год, то есть будет 30 млрд куб. м газа для дополнительных объемов транзита газа для "Газпрома" и для других компаний.

"Такой контракт является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., и поэтому у "Газпрома" нет обоснованных оснований отказываться от его подписания", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова к переговорам по транзиту газа в сентябре.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

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