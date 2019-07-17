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17 липня 2019, середа, 12:17 37
Силові структури 2019-07-17T13:30:04+03:00
Українські Новини
ДБР має намір силою доставити Порошенка на допит у разі його неявки

ДБР має намір силою доставити Порошенка на допит у разі його неявки

Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Держбюро розслідувань має намір силою доставити колишнього президента Петра Порошенка, який не з'явився на допит 17 липня, у разі його неявки для проведення слідчих дій.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Якщо немає (якщо він не буде), то будуть застосовані всі законні заходи для його доставки в ГБР",- сказав він.

За його словами, в тому числі, і можливий силовий привід.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит.

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

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