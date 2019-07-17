підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 12:17 104
Силові структури 2019-07-18T00:30:09+03:00
Українські Новини
ДБР має намір силою доставити Порошенка на допит у разі його неявки

ДБР має намір силою доставити Порошенка на допит у разі його неявки

Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Держбюро розслідувань має намір силою доставити колишнього президента Петра Порошенка, який не з'явився на допит 17 липня, у разі його неявки для проведення слідчих дій.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Якщо немає (якщо він не буде), то будуть застосовані всі законні заходи для його доставки в ГБР",- сказав він.

За його словами, в тому числі, і можливий силовий привід.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит.

У партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Більше новин про: Роман Труба виклик на допит ДБР України Петро Порошенко

Архів
Новини
У Польщі зіткнулися цементовоз і Mazda, загинув українець 23:55
Всі партнери проти, щоб я телефонував Путіну: Зеленський розповів про розмову з президентом РФ 23:35
Всі крадуть з посмішкою на обличчі: Зеленський розповів, чи планує працювати з людьми з нинішнього уряду 23:15
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok