Третього фігуранта справи про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом повідомили про підозру

Держбюро розслідувань повідомило про підозру третього фігурантові у причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлялова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Тільки що було повідомлено про підозру третього фігурантові справи. Зараз із ним проводяться слідчі дії", - сказав він.

Труба повідомив, що від початку цього злочину було втрачено важливу добу.

Саме через добу ДБР отримало цю справу.

Цей період був використаний злочинцями з метою знищення засобу вчинення злочину. Саме це не дозволяє встановити, чий постріл був смертельним", - сказав він.

З його слів, допитано 53 свідків, здійснено низку обшуків, призначено 10 судових експертиз.

Проведено 8 слідчих експериментів.

Співробітники ДБР відпрацювали всі водойми на предмет речдоків.

Як повідомляли Українські Новини, Володимира Петровца, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, також залишили під арештом.

Раніше, 31 травня, в ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова,який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку. В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.

Тим часом, суд залишив під арештом другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейського.