Третього фігуранта справи про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом повідомили про підозру

Держбюро розслідувань повідомило про підозру третього фігурантові у причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлялова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nПро це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Тільки що було повідомлено про підозру третього фігурантові справи. Зараз із ним проводяться слідчі дії", - сказав він.\r\nТруба повідомив, що від початку цього злочину було втрачено важливу добу.\r\nСаме через добу ДБР отримало цю справу.\r\nЦей період був використаний злочинцями з метою знищення засобу вчинення злочину. Саме це не дозволяє встановити, чий постріл був смертельним", - сказав він.\r\nЗ його слів, допитано 53 свідків, здійснено низку обшуків, призначено 10 судових експертиз.\r\nПроведено 8 слідчих експериментів.\r\nСпівробітники ДБР відпрацювали всі водойми на предмет речдоків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимира Петровца, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, також залишили під арештом.\r\nРаніше, 31 травня, в ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова,який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку. В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.\r\nТим часом, суд залишив під арештом другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейського.