Убийство 5-летнего мальчика: суд оставил в силе арест полицейского

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест полицейского Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"25 июня 2019 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 04 июня 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и применена в отношении подозреваемого Петровца В.С. мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля 2019 включительно", - сказано в нем.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление об аресте оставлено без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киев арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.