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01 июля 2019, понедельник, 23:55 48
Судебная власть 2019-07-01T23:58:00+03:00
Українські Новини
Суд оставил под арестом второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Суд оставил под арестом второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"1 июля 2019 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 04 июня 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и применена в отношении подозреваемого Приходько И. О. мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля 2019 включительно", - сказано в нем.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление об аресте оставлено без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, также оставили под арестом.

Ранее, 31 мая, в ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

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