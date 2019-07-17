Сьогодні виповнюється 5 років з дня катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines

У середу, 17 липня, виповнюється 5 років з дня катастрофи літака Boeing-777 рейсу MH17 Malaysia Airlines в Донецькій області.

Про це повідомляють Українські Новини.

Літак був збитий 17 липня 2014 року і впав в районі Тореза Донецької області.

Рейс МН17 здійснював переліт за маршрутом з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія).

На борту перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Відразу після катастрофи літака на місці падіння була організована пошукова операція, проте бойовики "Донецької народної республіки" оточили епіцентр події і не допускали до нього рятувальників і представників міжнародних організацій, неодноразово погрожуючи їм, кілька разів навіть відкривали вогонь.

Крім того, були захоплені бойовиками бортові самописці літака, пізніше передані Малайзії, яка, в свою чергу, передала їх Нідерландам.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці червня Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони бригади "ДНР" Цемаха і засекретила його справу.

В 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Міжнародна слідча група просить їх допитати підозрюваних і не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію.