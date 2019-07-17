По округу в Києві в депутати йдуть компаньйон Тарути від Зеленського, "батьківщинівець" від Гриценка і партнер Пилипишина від Тимошенко

По округу в Києві в депутати йдуть компаньйон Тарути від Зеленського, "батьківщинівець" від Гриценка і партнер

По одномандатному виборчому округу №223 у Києві (Шевченківський район) в депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори 21 липня балотуються 19 кандидатів.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українськi Новини.

Знову висувається діючий депутат Ради, обраний по цьому округу в 2014 році, 34-річний Юрій Левченко, який балотується від "ВО" Свобода ".

Також по даному округу йде ще одна депутат Ради, 35-річна Вікторія Пташник, яка пройшла в парламент від "Самопочі", але була виключена з фракції за підтримку конституційних змін в частині децентралізації, після чого рік входила до "ДемАльянсу", а тепер балотується від партії "Голос".

Крім того, по даному округу балотується колишній мер Києва (1998-2006), депутат Київради 80-річний Олександр Омельченко, який висувається від своєї партії "Єдність".

Від "Слуги народу" на окрузі висунута 33-річна Людмила Буймістер, яка до грудня 2018 року була керівником компанії "Кіноманія" дочок депутата Сергія Тарути і є засновником благодійної організації "Агентство відновлення і розвитку Донбасу", головою якої є керівник партії Тарути "Основа" Дмитро Толстошеєв.

"Європейська солідарність" висунула на окрузі тимчасово безробітного 42-річного Івана Звягіна, який був волонтером медслужби Майдану і АТО.

Водночас 27-річна Яна Желябовська, заступник секретаріату територіальної організації "Блоку Петра Порошенка", помічниця депутата від БПП і радника мера Києва Дмитра Білоцерківця балотується від "УДАРу Віталія Кличка".

Наймолодший кандидат, 23-річний Ігор Бєлов, висувається Радикальною партією Олега Ляшка і є засновником молодіжного крила партії, помічником депутата від РП Дмитра Лінька.

"Громадянська позиція" висунула кандидатуру 54-річного пенсіонера, підполковника запасу Павла Аніськовича, який був депутатом Шевченківської райради від "Батьківщини" і помічником депутата Ради від цієї партії Андрія Павловского.

В свою чергу від "Батьківщини" на окрузі балотується 53-річний Микола Гоцький, який був депутатом Київради від фракції "Народна партія" і є засновником громадської організації "Кияни передусім" разом з екс-депутатом Ради по цьому округу Віктором Пилипишиним.

"Опозиційний блок" висунув кандидатуру 36-річного тимчасово непрацюючого Ігоря Турчика, а реєстрація кандидата від партії "Опозиційна платформа" За життя" В'ячеслава Боядіна була скасована у зв'язку з його відмовою від балотування.

9 кандидатів на окрузі №223 балотуються в порядку самовисування.

Серед них помічник депутата Ради Сергія Капліна, засновник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщипков і колишній головний редактор цього каналу Тетяна Гончарова.

Також в окрузі балотуються адвокат міністра-втікача Едуарда Ставицького Інна Рафальська, адвокат Владислав Ситюк, директор компанії з продажу фармацевтичних товарів "Метч" Ігор Зубицький і редактор інтернет-видання "Спротив" Вадим Гладчук.

Крім того, кандидатами в окрузі є фізособа-підприємець Олександр Григоренко, тимчасово безробітний Михайло Майман і кандидат в Президенти-2019 Сергій Носенко, який набрав 0,01% і став 38-м серед 39 кандидатів за кількістю відданих за нього голосів виборців.

Як поідомляли Українськi Новини, всього у виборах Верховної Ради 2019 беруть участь 21 партія та більше трьох тисяч кандидатів.

ЦВК уже показала як буде виглядати виборчий бюлетень на парламентських виборах 2019.

Результати виборів депутатів 2019, як за списками, так і в мажоритарних округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.