Кількість дітей, що отруїлися у дитячому таборі під Одесою, значно зросла

54 дитини та 3 дорослих госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в селищі Сергіївка Одеської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Всього під час спалаху постраждали 54 дитини і 3 дорослих, 11-го і 13-го липня були ушпиталені до інфекційних відділень Білгород-Дністровської районної та міської лікарень... встановлено, що причиною масового захворювання стало порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі", - сказано в ньому.

Зазначається, що під час епідеміологічного розслідування спалаху було відібрано понад 100 зразків для лабораторних досліджень, в тому числі харчової продукції, змивів із поверхонь обладнання в харчоблоці, матеріалу від хворих і персоналу оздоровчого закладу.

Згідно з повідомленням, за результатами лабораторних досліджень у готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) і змивах із поверхні обробного столу, столу для брудного посуду, виділено збудник шигельозу (дизентерії).

Також під час розслідування виявлено низку порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів: відсутність контролю температурних режимів у холодильних камерах, відсутність дезінфікуючих засобів для обробки рук у виробничих відділеннях харчоблоку, додатковий набір штату закладу без проходження медичного огляду, порушення правил миття посуду.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня 43 дитини були госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в Одеській області.

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Раніше в Дніпрі 13 школярів заразилися в їдальні гострою кишковою інфекцією. На момент перевірки у школі було 1 тис. 112 дітей, з яких 204 дитини були учнями початкових класів школи № 126 і тимчасово навчалися в стінах чужої школи з-за ремонту в своїй.

Крім того, після того, як в Черкасах відбулося масове отруєння дітей, у Біляївському районі Одеської області в результаті розпилення газу на території однієї з шкіл в лікарню з попереднім діагнозом опік дихальних шляхів перцевим газом було доставлено 36 учнів.