В одесском оздоровительном лагере массово отравились дети

В Одесской области в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик – 2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану", который находится в пгт Сергеевка, отравились 46 детей, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Массовое отравление произошло сегодня ночью. По словам пресс-службы, в лагере находятся 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

"В настоящее время на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области, ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". Принимаются все необходимые меры для прояснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию", - сообщает исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Шаталова Светлана.

Также пресс-служба подчеркнула, что начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий возникновения заболеваний.

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