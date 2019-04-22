В Мелитополе 15 детей "подкосила" ротавирусная инфекция после похода в развлекательный центр

15 детей заболели острой кишечной инфекцией по состоянию на понедельник после посещения развлекательного центра Fly kids в Мелитополе Запорожской области.\r\nОб этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, заболевшие дети в возрасте от 1 до 13 лет.\r\nКроме того, заболел еще 1 взрослый.\r\nВо всех случаях лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция.\r\n"Все заболевшие посещали развлекательный центр Fly kids, расположенный в торговом центре "Амстор", в период посещения с 02.04 по 15.04", - говорится в сообщении.\r\nРаботники детского и торгового центра (около 40 человек) обследованы, но кишечная группа инфекций и ротавирус у них не обнаружены.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Днипре 13 школьников заразились в столовой острой кишечной инфекцией.\r\nРанее в Бердянске 5 детей получили кишечную инфекцию после похода в развлекательный центр.