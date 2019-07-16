У Рівненській області майже 40 осіб отруїлися на весіллі

У Рівненській області 39 осіб потрапили до лікарні після відвідин весілля в кафе "Гарман". Серед постраждалих 8 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"15 липня в інфекційне відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у м. Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, в Луцьку 10 осіб поїли у піцерії і потрапили в лікарню з отруєнням.

Раніше в Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.

Також в одеському оздоровчому таборі масово отруїлися діти.