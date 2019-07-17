Літня спека повернеться в Україну до кінця тижня

У більшості областей України у середу, 17 липня, температура повітря буде помірною, +20..+24 градуси, на Заході +18..+22 градуси, а дощі припиняться тільки на півдні.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на її сторінці в соціальні мережі Facebook.

"Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra (як не Касандра, так Хандра)) вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі і локальні грози. Тому поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян болять, парасолі актуальні, а жителям Півдня України завтра знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики", - написала вона.

В південній частині України очікується літня температура повітря, +26+29 градусів.

Тепла погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме.

У Києві 17 липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза, вдень +21+23 градусів.

Вже з п'ятниці, 19 липня, температура повітря відчутно підвищиться.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

14 липня сильна злива, яка перетворила вулиці Києва в річки стала рекордною.