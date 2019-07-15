підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 23:55 1
Силові структури 2019-07-15T23:59:04+03:00
Українські Новини
Загибель дітей від вибуху під Рівним: в будинку знайшли сотню мін і бомб

Загибель дітей від вибуху під Рівним: в будинку знайшли сотню мін і бомб

У дворі чоловіка, де 13 липня в результаті вибуху загинули його онуки: 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, 14-15 липня працівники вибухотехнічного відділу та піротехніки виявили склад боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці вилучили 31 мінометну міну, 76 артилерійських снарядів, 13 авіаційних бомб, 5 гранат і 1 024 інших вибухонебезпечних предметів.

Зараз все вилучене ще знешкоджується на віддаленій території.

59-річному жителю Смиги слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 статті 115 (умисне вбивство двох осіб), ч. 1 статті 263 (незаконне поводження з вибуховим речовинами та боєприпасами) і частиною 1 статті 263-1 (незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв) Кримінального кодексу.

Слідчі слідчого управління поліції області підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня 6 дітей отримали поранення внаслідок вибуху невстановленого предмета на дитячому майданчику у Дніпропетровській області.

Двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

Більше новин про: вибух загибель дітей

Архів
Новини
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Загибель дітей від вибуху під Рівним: в будинку знайшли сотню мін і бомб 23:55
На борту іноземного танкера виявили мертвим українця, – Фонд допомоги морякам 23:30
Письменник Курков пропонує переселити міністерства в поїзди для виїзду в проблемні місця 22:51
ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua
У Херсоні рейсовий автобус протаранив вантажівку: є постраждалі 22:44
Україна продовжила на рік ембарго на ввезення товарів з Росії 22:15
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського 13:36
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok