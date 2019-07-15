Загибель дітей від вибуху під Рівним: в будинку знайшли сотню мін і бомб

У дворі чоловіка, де 13 липня в результаті вибуху загинули його онуки: 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, 14-15 липня працівники вибухотехнічного відділу та піротехніки виявили склад боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці вилучили 31 мінометну міну, 76 артилерійських снарядів, 13 авіаційних бомб, 5 гранат і 1 024 інших вибухонебезпечних предметів.

Зараз все вилучене ще знешкоджується на віддаленій території.

59-річному жителю Смиги слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 статті 115 (умисне вбивство двох осіб), ч. 1 статті 263 (незаконне поводження з вибуховим речовинами та боєприпасами) і частиною 1 статті 263-1 (незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв) Кримінального кодексу.

Слідчі слідчого управління поліції області підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня 6 дітей отримали поранення внаслідок вибуху невстановленого предмета на дитячому майданчику у Дніпропетровській області.

Двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.