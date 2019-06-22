подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 июня 2019, суббота, 16:15 156
Происшествия 2019-06-22T16:16:31+03:00
Українські Новини
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие

граната. Фото:informator.dp.ua
граната. Фото:informator.dp.ua

1 человек госпитализирован из-за применения гранаты в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Сообщается, что на остановке общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5.

В результате происшествия 32-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Начато расследование по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно.

Больше новостей о: Взрыв Граната Остановка пострадавшие при взрыве

Архив
Новости
Януковича ждут в суде на заседание 15 июля 16:45
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Курс на НАТО и ЕС: Баканов в Вашингтоне передал стратегические послания Зеленского 15:46
Война не должна стать привычным явлением для следующих поколений, - Зеленский 15:13
В субботу на Донбассе под обстрелом боевиков был ранен украинский воин 14:45
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Могу покрасить ларек или два: Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса 23:20
Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма 18:06
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
больше новостей
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект 20:30
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Глава КДКА Киева Орлов рассказал о новых правилах повышения квалификации для адвокатов, вступающих в силу с 1 июля 17:45
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Новая женская форма ВСУ. Фото: АрмияInform
В сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok