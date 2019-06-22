В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие

1 человек госпитализирован из-за применения гранаты в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.\r\nСообщается, что на остановке общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5.\r\nВ результате происшествия 32-летний мужчина был госпитализирован в больницу.\r\nНачато расследование по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно.