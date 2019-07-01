Играли на площадке с неизвестным предметом: в Днепропетровской области от взрыва ранены 6 детей

6 детей ранены из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы разной степени тяжести", - сказано в нем.

Трагедия произошла в понедельник около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района.

Травмы получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование.

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