Играли на площадке с неизвестным предметом: в Днепропетровской области от взрыва ранены 6 детей

6 детей ранены из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы разной степени тяжести", - сказано в нем.\r\nТрагедия произошла в понедельник около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района.\r\nТравмы получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.\r\nОдин из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.\r\nПолиция начала расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.\r\nРанее в Киеве погибло два человека из-за взрыва гранаты в квартире.