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13 июля 2019, суббота, 18:44 99
Происшествия 2019-07-13T19:36:25+03:00
Українські Новини
Под Ровно двое детей погибли от взрыва в доме дедушки, собиравшего металлолом

Под Ровно двое детей погибли от взрыва в доме дедушки, собиравшего металлолом

Скорая. Фото: tribun.com.ua
Скорая. Фото: tribun.com.ua

Двое детей погибли в результате взрыва на территории домовладения своего дедушки в Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В полицию сегодня, 13 июля, около 12:00 поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, что в поселке Смыга Дубенского района они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва. Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было", - сказано в нем.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом.

Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля 6 детей получили ранения из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.

Двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.

Ранее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.

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