Полиция расследует взрыв на площадке в Днепропетровской области, из-за которого ранены 6 детей

Сотрудники Национальной полиции начали расследовать взрыв неустановленного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района (Днепропетровская область).\r\nОб этом сообщает пресс-служба Управления Нацполиции в Днепропетровской области.\r\nНачато расследование по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса.\r\nТрагедия произошла в понедельник около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района.\r\nТравмы получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.\r\nПо состоянию на утро 2 июля 2 мальчикам (5 и 16 лет) провели операции, их состояние оценивается как тяжелое.\r\nЕще 2 мальчика и 1 девочка находятся в отделении травматологии, их жизни ничего не угрожает.\r\nТакже 1 ребенка родители забрали домой.\r\nКак сообщали Українськi Новини, двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.\r\nРанее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.