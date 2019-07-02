Полиция расследует взрыв на площадке в Днепропетровской области, из-за которого ранены 6 детей

Сотрудники Национальной полиции начали расследовать взрыв неустановленного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района (Днепропетровская область).

Об этом сообщает пресс-служба Управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Начато расследование по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса.

Трагедия произошла в понедельник около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днипровского района.

Травмы получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

По состоянию на утро 2 июля 2 мальчикам (5 и 16 лет) провели операции, их состояние оценивается как тяжелое.

Еще 2 мальчика и 1 девочка находятся в отделении травматологии, их жизни ничего не угрожает.

Также 1 ребенка родители забрали домой.

Как сообщали Українськi Новини, двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.

Ранее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.