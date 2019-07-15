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15 липня 2019, понеділок, 13:18 8
Президент 2019-07-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський ввів в РНБО голову Служби зовнішньої розвідки та Держфінмоніторингу

Зеленський ввів в РНБО голову Служби зовнішньої розвідки та Держфінмоніторингу

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) главу Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Про це йдеться в указі №520 від 15 липня, передають Українські Новини.

Також у складі РНБО затверджено керівника Офісу Президента Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапка.

Богдан, Пристайко та Рябошапка раніше були затверджені у складі РНБО в якості голови та заступників глави Адміністрації Президента.

Як повідомляли Українські Новини, новому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.

З  червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

У 2014 році Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Російської Федерації "для бойової співдружності".

Пізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарєва.

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