Інфляція може перевищити прогноз НБУ майже вдвічі у 2 півріччі: що подорожчає

У червні 2019 року вперше з початку року зафіксована дефляція, однак у другому півріччі зростання цін в Україні прискориться, повідомляє "Сегодня" з посиланням на економічних експертів.

"Очікуємо високі темпи інфляції, які перевищать прогнози Нацбанку (5% за рік) майже вдвічі, тобто інфляція за 2019 рік становитиме більше 9%, але до 10% не дотягне", – вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він називає такі причини зростання цін, як подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осіннє зростання курсу долара вище 27,5 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту (насамперед паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка).

З ним згоден голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, однак його прогноз більш оптимістичний:

"За рік інфляція становитиме 8-8,5%, не більше. Вже в липні дефляції не буде через підвищення акцизів на алкоголь, зростання соцстандартів. Чекаємо невелику інфляцію, менше 0,5%", – говорить Дорошенко.

Як повідомляли Українські Новини, річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ. Також, за прогнозами експертів, інфляція прискориться, а зарплати зростуть.

Тим часом Кабмін ухвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022, а експерти вважають, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.