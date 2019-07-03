подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 15:02 658
Экономика 2019-07-03T17:30:04+03:00
Українські Новини
Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022

Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022

Экономика. Фото: pixabay.com
Экономика. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы.

Соответствующее постановление было принято 15 мая, однако обнародовано на сайте правительства 3 июля, передают Українські Новини.

Прогноз разработан по сценарию, который основывается на анализе развития отечественной экономики в 2016-2018 годах, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируется на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах как в целом, так и по секторам экономики.

Данный сценарий является продолжением сценария 1 прогноза, который заложен в государственный бюджет на 2019 год, основой которого является осуществление реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства.

Согласно прогнозу по базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году - на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%.

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - в 2021 году и 5,3% - в 2022 году.

Согласно сценарию №2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%.

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% - в 2021 году, 7% - в 2022 году.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2018 года Кабинет Министров утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.

Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 UAH/USD.

Тем временем фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

 

Больше новостей о: Кабмин Инфляция ВВП экономика Украины Макропоказатели

Архив
Новости
Погода усложнится до критического уровня: ГосЧС назвала самые опасные регионы 17:41 Карта
Гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером 17:22
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – СМИ 16:45
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok