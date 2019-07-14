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14 липня 2019, неділя, 18:45 36
Події 2019-07-14T20:15:01+03:00
Українські Новини
У Сумській області розбився вертоліт, пілот загинув

У Сумській області розбився вертоліт, пілот загинув

Аварія вертольота Мі-2. Фото: ДСНС
Аварія вертольота Мі-2. Фото: ДСНС

В Сумській області 1 чоловік загинув внаслідок падіння вертольоту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"14 липня о 15 год. 29 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольоту МІ-2. Внаслідок авіаційної катастрофи загинула 1 особа (пілот)", - йдеться в ньому.

Причини падіння вертольоту з’ясовуються.

Від ДСНС залучено 9 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня у Рівненській області сталася падіння військового вертольота Мі-8, внаслідок якого загинув весь екіпаж.

Пізніше в ЗСУ опублікували імена загиблих під час аварії вертольота військових. А територіальне управління Державного бюро розслідувань початок розслідування аварії вертольота в Рівненській області.

У свою чергу президент Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.

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