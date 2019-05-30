Крушение вертолета в Ровенской области: ГБР начало расследование

Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Хмельницком открыло уголовное производство по факту гибели 4 военных из-за падения вертолета в Ривненской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Дело открыто по ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса.

На данный момент проводится осмотр места происшествия.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Выясняются причины происшествия.

Досудебное расследование проводит ГБР, а процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Как сообщали Українськi Новини, вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Тем временем, Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8.