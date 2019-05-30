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30 мая 2019, четверг, 09:47 566
Президент 2019-05-30T09:47:42+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8

Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8

Зеленский. Скриншот: Радио Свобода
Зеленский. Скриншот: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ривненской области.

Об этом он написал в микроблогге Twitter, передают Українські Новини.

"Не хорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - сообщил Зеленский.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.

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