Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ривненской области.

Об этом он написал в микроблогге Twitter, передают Українські Новини.

"Не хорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - сообщил Зеленский.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.