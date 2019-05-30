Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ривненской области.\r\nОб этом он написал в микроблогге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Не хорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - сообщил Зеленский.\r\nОн выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, на украинско-румынской границе разбился вертолет с контрабандой, погиб один человек.