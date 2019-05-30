В ВСУ опубликовали имена погибших при крушении вертолета военных

Стали известны имена четырех военнослужащих, которые погибли вчера при крушении вертолета в Ровенской области. Список имен опубликовала пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.\r\nТак, сообщается, что погибли:\r\n\r\nкомандир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;\r\nлетчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;\r\nбортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;\r\nбортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.\r\n\r\nОтмечается, что на месте падения вертолета работает комиссия.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГБР начало расследование крушения вертолета в Ровенской области.\r\nТакже Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8.