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30 мая 2019, четверг, 11:32 238
Силовые структуры 2019-05-30T11:32:16+03:00
Українські Новини
В ВСУ опубликовали имена погибших при крушении вертолета военных

В ВСУ опубликовали имена погибших при крушении вертолета военных

Вертолет Ми-8. Фото: inforesist.org
Вертолет Ми-8. Фото: inforesist.org

Стали известны имена четырех военнослужащих, которые погибли вчера при крушении вертолета в Ровенской области. Список имен опубликовала пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Так, сообщается, что погибли:

  • командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
  • летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
  • бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
  • бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Отмечается, что на месте падения вертолета работает комиссия.

Как сообщали Українські Новини, ГБР начало расследование крушения вертолета в Ровенской области.

Также Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8.

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