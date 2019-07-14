На початку робочого тижня Україну заллє дощами: прогноз погоди

У той час, як на Київ насувається атмосферний фронт з дощами і грозами,

Температура вночі +13 ... + 15 градусів, удень +19 ... + 21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +7 ... + 13 градусів, удень +17 ... + 23 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6 ... + 11 градусів, удень +9 ... + 14 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +10 ... + 12 градусів, удень +22 ... + 24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +8 ... + 14 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +10 ... + 15 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +10 ... + 15 градусів, удень +23 ... + 28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +12 ... + 17 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +12 ... + 17 градусів, удень +22 ... + 27 градусів.

В Ялті вночі без опадів, удень короткочасний дощ.

Температура вночі +15 ... + 17 градусів, удень +23 ... + 25 градусів.

14 липня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +20 ... + 24 градуси, в районі Одеси +16 градусів, у Дніпрі в межах Києва +20 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, у неділю всією територією України очікуються опади.

Тим часом синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.