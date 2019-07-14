На початку робочого тижня Україну заллє дощами: прогноз погоди

У той час, як на Київ насувається атмосферний фронт з дощами і грозами, 15 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі. Вітер західний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +13 ... + 15 градусів, удень +19 ... + 21 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +7 ... + 13 градусів, удень +17 ... + 23 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6 ... + 11 градусів, удень +9 ... + 14 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +10 ... + 12 градусів, удень +22 ... + 24 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +8 ... + 14 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +10 ... + 15 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +10 ... + 15 градусів, удень +23 ... + 28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 3-8 м\/с.\r\nТемпература вночі +12 ... + 17 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +12 ... + 17 градусів, удень +22 ... + 27 градусів.\r\nВ Ялті вночі без опадів, удень короткочасний дощ.\r\nТемпература вночі +15 ... + 17 градусів, удень +23 ... + 25 градусів.\r\n14 липня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +20 ... + 24 градуси, в районі Одеси +16 градусів, у Дніпрі в межах Києва +20 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у неділю всією територією України очікуються опади.\r\nТим часом синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.