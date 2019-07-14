В.о. голови ДФС Власов відповів Зеленському заявою про відставку

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби, де проводилися обшуки, Олександр Власов написав заяву про відставку.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби", - написав Власов.\r\nВін зазначив, що подасть заяву на розгляд Кабінету Міністрів у понеділок, 15 липня.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 липня Президент Володимир Зеленський зажадав звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова і різко висловився на його адресу.\r\nКабмін призначив Власова виконуючим обов'язки голови ДФС у вересні 2018 року.\r\nТим часом Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.