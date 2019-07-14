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14 липня 2019, неділя, 13:23 142 Документ
Політика 2019-07-14T13:36:50+03:00
Українські Новини
В.о. голови ДФС Власов відповів Зеленському заявою про відставку

В.о. голови ДФС Власов відповів Зеленському заявою про відставку

Олександр Власов. Скріншот: Олександр Власов/Facebook
Олександр Власов. Скріншот: Олександр Власов/Facebook

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби, де проводилися обшуки, Олександр Власов написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби", - написав Власов.

Він зазначив, що подасть заяву на розгляд Кабінету Міністрів у понеділок, 15 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня Президент Володимир Зеленський зажадав звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова і різко висловився на його адресу.

Кабмін призначив Власова виконуючим обов'язки голови ДФС у вересні 2018 року.

Тим часом Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

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