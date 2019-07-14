Представник Організації з безпеки і співробітгицтва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір засудив обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" 13 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні організації, передають Українські Новини.\r\n"Я засуджую напад на будівлю каналу "112 Україна" в Києві. Сподіваюся, нікого не було поранено, але з таким насильством і погрозами щодо ЗМІ не можна миритися. Це неприпустимий акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки", - цитуються в ньому слова Дезіре.\r\nВін також закликав ретельно розслідувати цей напад, зазначивши при цьому швидкий виклик правоохоронних органів на подію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, о 3:40 13 липня невідомі обстріляли з гранатомету офіс телеканалу "112 Україна", пошкодивши фасад будівлі.\r\nПостраждалих немає.\r\nПоліція почала розслідувати обстріл як терористичний акт.\r\nТакож міжнародна редакційна рада "112 Україна" відреагувала на теракт проти телеканалу. Крім того, був знайдений гранатомет, з якого зробили постріл по будівлі телеканалу "112".