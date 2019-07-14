Представник Організації з безпеки і співробітгицтва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір засудив обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні організації, передають Українські Новини.

"Я засуджую напад на будівлю каналу "112 Україна" в Києві. Сподіваюся, нікого не було поранено, але з таким насильством і погрозами щодо ЗМІ не можна миритися. Це неприпустимий акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки", - цитуються в ньому слова Дезіре.

Він також закликав ретельно розслідувати цей напад, зазначивши при цьому швидкий виклик правоохоронних органів на подію.

Як повідомляли Українські Новини, о 3:40 13 липня невідомі обстріляли з гранатомету офіс телеканалу "112 Україна", пошкодивши фасад будівлі.

Постраждалих немає.

Поліція почала розслідувати обстріл як терористичний акт.

Також міжнародна редакційна рада "112 Україна" відреагувала на теракт проти телеканалу. Крім того, був знайдений гранатомет, з якого зробили постріл по будівлі телеканалу "112".