Ночью в Киеве обстреляли здание "112 Украина" из гранатомета

Сегодня ночью, 13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Дегтяревская в Шевченковском районе Киева.\r\nПо указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.\r\nЗдание "112 Украина" обстреляли. Фото: Нацполиция\r\nПрибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.\r\nЗдание "112 Украина" обстреляли. Фото: 112\r\nОтмечается, что в результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.\r\nСведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.\r\nВ настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.\r\nВсе собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.\r\nКак сообщали Українські Новини, Голосеевский суд Киева был обстрелян неизвестными.\r\nРанее окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела.