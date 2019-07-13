Ночью в Киеве обстреляли здание "112 Украина" из гранатомета

Сегодня ночью, 13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Дегтяревская в Шевченковском районе Киева.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Здание "112 Украина" обстреляли. Фото: Нацполиция

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Здание "112 Украина" обстреляли. Фото: 112

Отмечается, что в результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

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