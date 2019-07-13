В сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112"

В сети было опубликовано видео момента обстрела здания телеканала “112 Украина” из гранатомета, который произошел ночью 13 июля . Видеозапись с камер наблюдения опубликовал генеральный продюсер канала Артем Марчевский в социальной сети Facebook.

Так, на видео можно наблюдать вспышку, которая произошла в момент выстрела неизвестными из гранатомета по зданию телеканала.

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто.

Однако был найден гранатомет, из которого сделали выстрел по зданию телеканала "112".