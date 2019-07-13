В сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112"

В сети было опубликовано видео момента обстрела здания телеканала “112 Украина” из гранатомета, который произошел ночью 13 июля. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал генеральный продюсер канала Артем Марчевский в социальной сети Facebook.\r\nТак, на видео можно наблюдать вспышку, которая произошла в момент выстрела неизвестными из гранатомета по зданию телеканала.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто.\r\nОднако был найден гранатомет, из которого сделали выстрел по зданию телеканала "112".