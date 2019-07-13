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13 июля 2019, суббота, 10:30 957
Происшествия 2019-07-13T11:01:09+03:00
Українські Новини
Найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112"

Найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112"

Здание
Здание "112 Украина" обстреляли. Фото: Артем Марчевский/Фейсбук

Был найден гранатомет, из которого двое неизвестных стреляли в здание "112 Украина" ночью 13 июля. Фото оружия опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что проводится розыск неизвестных на неизвестном авто.

Отмечается, что введен оперативный план "Сирена".

Гранатомет, из которого обстреляли телеканал Гранатомет, из которого обстреляли телеканал "112". Фото: dtp.kiev.ua/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью двое неизвестных стреляли в здание телеканала "112 Украина". К счастью, обошлось без пострадавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

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