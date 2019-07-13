Найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112"

Так, сообщается, что проводится розыск неизвестных на неизвестном авто.

Отмечается, что введен оперативный план "Сирена".

Гранатомет, из которого обстреляли телеканал "112". Фото: dtp.kiev.ua/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью двое неизвестных стреляли в здание телеканала "112 Украина". К счастью, обошлось без пострадавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Ранее окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела.