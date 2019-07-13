Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії

Президент Володимир Зеленський, який має намір призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу, призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації колишнього заступника міністра оборони (2014-2016 роки) Юрія Гусєва, якого політична партія "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії, так як він фігурував у справах про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.\r\nВін представив нового губернатора під час робочої поїздки в Херсонську область, передають Українські Новини.\r\nЗеленський підписав відповідний указ і вручив йому посвідчення. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив львівським губернатором Мальського.\r\nРаніше Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.