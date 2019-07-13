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13 липня 2019, субота, 16:35 9
Президент 2019-07-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії

Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії

Юрій Гусєв Фото: Yuriy Husyev / FacebookБільше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-predstaviv-novogo-golovu-hersonskoji-oda-gusjeva-1112999.html
Юрій Гусєв Фото: Yuriy Husyev / FacebookБільше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-predstaviv-novogo-golovu-hersonskoji-oda-gusjeva-1112999.html

Президент Володимир Зеленський, який має намір призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу, призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації колишнього заступника міністра оборони (2014-2016 роки) Юрія Гусєва, якого політична партія "Слуга народу" виключила зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії, так як він фігурував у справах про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Він представив нового губернатора під час робочої поїздки в Херсонську область, передають Українські Новини.

Зеленський підписав відповідний указ і вручив йому посвідчення. 

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив львівським губернатором Мальського.

Раніше Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця.

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