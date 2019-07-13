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13 липня 2019, субота, 11:16 24
Суспільство 2019-07-13T12:15:02+03:00
Українські Новини
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу"

Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу"

Дмитро Ярош. Фото: Facebook/Дмитро Ярош
Дмитро Ярош. Фото: Facebook/Дмитро Ярош

Екс-глава "Правого сектора" Дмитро Ярош, який напередодні закликав "пакувати" і судити італійців, коментуючи обстріл телеканалу "112 Україна", заявив, що виступає "за" насильство, "якщо немає іншого варіанту". Про це Ярош написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо влада, під час війни і в тилу, не протидіє ворогові, за справу беруться невідомі патріоти ... "Коктейлів Молотова" і феєрверків вже не буде. Тим хто працює на ворожих каналах, радив би звільнятися вже. Адже здоров'я і життя дорожче тих 30 срібняків, що ви отримуєте від Путіна і його поплічників в Україні", - написав Ярош.

Також Ярош закликав "заткнути пельки" всіх "стурбованих порушеннями прав людей і свободи слова".

"А всіх "стурбованих порушеннями прав людей і свободи слова" закликаю заткнути пельки! Тому що у нас війна. P.s. Взагалі то, я проти зайвого насильства. Але коли немає іншого варіанту, я - за", - додав Ярош.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ назвав терактом обстріл з гранатомета "112 каналу".

Тим часом знайдений гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".

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