Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу"

Екс-глава "Правого сектора" Дмитро Ярош, який напередодні закликав "пакувати" і судити італійців, коментуючи обстріл телеканалу "112 Україна", заявив, що виступає "за" насильство, "якщо немає іншого варіанту". Про це Ярош написав на своїй сторінці в Facebook.\r\n"Якщо влада, під час війни і в тилу, не протидіє ворогові, за справу беруться невідомі патріоти ... "Коктейлів Молотова" і феєрверків вже не буде. Тим хто працює на ворожих каналах, радив би звільнятися вже. Адже здоров'я і життя дорожче тих 30 срібняків, що ви отримуєте від Путіна і його поплічників в Україні", - написав Ярош.\r\nТакож Ярош закликав "заткнути пельки" всіх "стурбованих порушеннями прав людей і свободи слова".\r\n"А всіх "стурбованих порушеннями прав людей і свободи слова" закликаю заткнути пельки! Тому що у нас війна. P.s. Взагалі то, я проти зайвого насильства. Але коли немає іншого варіанту, я - за", - додав Ярош.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НСЖУ назвав терактом обстріл з гранатомета "112 каналу".\r\nТим часом знайдений гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".